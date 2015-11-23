Экологи предлагают создать охраняемую зону для краснокнижных сивучей

Там уже более 30 лет находится сезонная залежка редких морских млекопитающих — сивучей, занесенных в Красную книгу России и в Красную книгу Камчатки.

Это уникальное природное явление мирового уровня, когда в городской черте исчезающие животные устраивают свое лежбище, пишет pressa41.ru.

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В течение двух лет на данной территории, расположенной между двумя действующими рыбокомбинатами (ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» и ООО «Аквафиш»), в нескольких десятках метров от лежбища сивучей и менее чем в 500 метрах от жилых домов, незаконно устроен угольный терминал. ООО РК «Алаид» на неприспособленном для этих целей причале занимается перегрузкой и складированием угля (опасного груза).

Данная компания уже была оштрафована за нарушение природоохранного законодательства в 2014 году, однако 5-6 ноября 2015 года на причале вновь было выгружено порядка 5 тысяч тонн угля с сухогруза «Партизан».