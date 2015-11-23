В американском зоопарке в Сан-Диего умер один из последних северных белых носорогов

41-летнюю самку по кличке Нола, которая жила в «Сафари-Парке» с 1989 года, усыпили из-за ухудшения состояния здоровья, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press. У носорога был ряд заболеваний, в том числе артрит.

Кроме того, Нолу пытались лечить от бактериальной инфекции, связанной с абсцессом в бедре. 13 ноября она перенесла операцию, однако неделю назад здоровье животного начало ухудшаться, у нее пропал аппетит, она стала вялой. За последние сутки состояние Нолы еще ухудшилось, и ветеринары решили ее усыпить.

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Три последних оставшихся в живых северных белых носорога, все они также в «пожилом» возрасте, содержатся в Кении под серьезной охраной.

Этот подвид был уничтожен браконьерами, которые убивают носорогов из-за их рогов, пользующихся большим спросом в ряде регионов Азии. Некоторые люди утверждают, что рога обладают свойством исцелять все, от похмелья до рака.

С целью сохранения вида зоопарк Сан-Диего получил в начале этого месяца шесть самок южных белых носорогов из Южной Африки. Специалисты заведения работают над тем, чтобы имплантировать им эмбрионы северных белых носорогов.

По словам исследователей, они надеются, что в течение 10-15 лет в Сан-Диего у суррогатной матери родится первый детеныш северного белого носорога.

Белый носорог — второе по величине сухопутное животное на планете после слона. Масса старых самцов достигает пяти тонн. По данным Международного союза охраны природы, общая численность белых носорогов в дикой природе в конце 2010 года составляла около 20170 голов, однако бесконтрольная охота поставила вид на грань исчезновения.