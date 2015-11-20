В Финский залив выпустят 50 тыс. краснокнижных рыб

Всего планируется заселить водоем 52097 рыбами, сообщили "Росбалту" в пресс-службе КРТИ СПб.

Это делается с целью воспроизводства водных биоресурсов. Для сохранения уровня естественной смертности выпускаются двухлетние особи, переходящие на третий год жизни, массой от 60 до 200 г.

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Обыкновенный сиг, или сиг проходной — чрезвычайно полиморфный вид рыб семейства лососёвых. Отличается особенно сильной изменчивостью, распадается на множество форм, сходных только по нижнему положению рта.