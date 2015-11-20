Из-за охотников птицы-носороги оказались на грани вымирания

В результате данный вид птиц стремительно исчезает, пишет Naked Science.

Центр этой торговли располагается в Индонезии, где обитает большинство птиц-носорогов (Rhinoplax vigil). Из их касок – «красной слоновой кости» – изготавливают перстни, которые, как указывает суеверие, помогают обнаруживать яды. Плотный и податливый материал подходит для изготовления дорогих поделок, используется в традиционной медицине.

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Основная часть покупателей приходит из Китая, где, цена птичьих касок может в разы превосходить цену настоящей слоновой кости и достигать 1000 долларов за штуку (и от 4 до 8 долларов за грамм).

По оценкам защитников дикой природы, каждый месяц уничтожаются тысячи этих птиц, притом что размножаются они не слишком быстро: каждая самка редко приносит более одного птенца в год. Страдают птицы-носороги и от быстрого сокращения естественного ареала обитания – влажных тропических лесов.

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Все эти угрозы не прошли даром, и шлемоносные птицы-носороги недавно официально сменили статус. Перепрыгнув сразу две категории, из «близких к уязвимому положению» они сразу оказались в группе «находятся под угрозой».