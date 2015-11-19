Глобальное потепление на протяжении 30-40 лет уничтожит 30% полярных медведей

В обозримом будущем — на протяжении 30-40 лет, таяние морского льда в Арктике приведет к уменьшению медвежьей популяции на треть, сообщает wordyou.ru.

Климатологи и биологи предрекают популяции полярных медведей значительное сокращение, причиной которого в предстоящие 30-40 лет станет активное таяние арктического льда в северных морях.

Треть популяции краснокнижного вида — полярных медведей, просто исчезнет.

Красная книга зафиксировала всего 26 тысяч белых медведей, но в ближайшем будущем их станет еще меньше, поскольку территория их обитания просто исчезнет.