Глобальное потепление на протяжении 30-40 лет уничтожит 30% полярных медведей
17:48, 19 ноября 2015Спасение видов
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Популяция полярных медведей сократится на 30% из-за климатических изменений, обещают ученые.
fresher.ru
В обозримом будущем — на протяжении 30-40 лет, таяние морского льда в Арктике приведет к уменьшению медвежьей популяции на треть, сообщает wordyou.ru.
Климатологи и биологи предрекают популяции полярных медведей значительное сокращение, причиной которого в предстоящие 30-40 лет станет активное таяние арктического льда в северных морях.
Треть популяции краснокнижного вида — полярных медведей, просто исчезнет.
Красная книга зафиксировала всего 26 тысяч белых медведей, но в ближайшем будущем их станет еще меньше, поскольку территория их обитания просто исчезнет.
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