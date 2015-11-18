Глобальное потепление заставляет зебру менять окрас
Как выяснилось, окраска зебр отвечает за их терморегуляцию.
Учёные нашли ответ на вопрос, почему зебры имеют полосатую окраску.
Об этом сообщает Центр ФОБОС.
Оказалось, яркость и количество полосок зависят от климата: чем жарче регион, тем контрастнее окраска зебры. На юге Африки животные более блёклые, полос на теле мало. А у тех видов, которые обитают ближе к экватору, полос много, и они яркие. Как выяснилось, окраска зебр отвечает за их терморегуляцию. Черный цвет поглощает тепло, белый – отражает. За счет чередования разных полос на шкуре создается циркуляция воздуха, которая защищает животное от перегрева. Так, с ростом среднегодовой температуры, растёт и число полос на теле зебры.
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Учёные Университета Монтаны пришли к печальным выводам: к началу 22 века может исчезнуть популяция зайца-беляка. Дело в том, что из года в год снежный покров лежит меньше по времени. И зайцы не успевают поменять окраску с зимней (белой) на летнюю (коричневую). К концу века более 60% зайцев-беляков в межсезонье будут резко контрастировать с окружающей средой, становясь лёгкой добычей для хищников.
Многие зайцы уже реагируют на изменения климата. Если снег лежит дольше обычного, то зайцы не спешат сбрасывать белую шубку. И наоборот, если снег тает раньше сроков, животные быстрее меняют окраску на коричневую.