Глобальное потепление заставляет зебру менять окрас

Учёные нашли ответ на вопрос, почему зебры имеют полосатую окраску.

Об этом сообщает Центр ФОБОС.

Оказалось, яркость и количество полосок зависят от климата: чем жарче регион, тем контрастнее окраска зебры. На юге Африки животные более блёклые, полос на теле мало. А у тех видов, которые обитают ближе к экватору, полос много, и они яркие. Как выяснилось, окраска зебр отвечает за их терморегуляцию. Черный цвет поглощает тепло, белый – отражает. За счет чередования разных полос на шкуре создается циркуляция воздуха, которая защищает животное от перегрева. Так, с ростом среднегодовой температуры, растёт и число полос на теле зебры.

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Учёные Университета Монтаны пришли к печальным выводам: к началу 22 века может исчезнуть популяция зайца-беляка. Дело в том, что из года в год снежный покров лежит меньше по времени. И зайцы не успевают поменять окраску с зимней (белой) на летнюю (коричневую). К концу века более 60% зайцев-беляков в межсезонье будут резко контрастировать с окружающей средой, становясь лёгкой добычей для хищников.

Многие зайцы уже реагируют на изменения климата. Если снег лежит дольше обычного, то зайцы не спешат сбрасывать белую шубку. И наоборот, если снег тает раньше сроков, животные быстрее меняют окраску на коричневую.