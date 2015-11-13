Определены самые смешные фотографии животных 2015 года

Самой смешной признана фотография хомяка, бегущего с полными щеками еды, говорится на странице премии в соцсети.Автор снимка австралиец Джулиан Рэд опередил сотни соперников и выиграл недельный отпуск в Танзании и фотокамеру Nikon D750.

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Второе и третье места достались британцам - Уильяму Ричардсону за его снимок безупречно замаскированного оленя и Оливеру Дрейку за изображение гориллы, чешущей нос.

Также в топ попали фотографии огорченного бегемота, грациозного гепарда, белки-ниндзя и тюленя.

Всего в конкурсе участвовало 1500 фотографов со всего мира.

Все снимки можно посмотреть на сайте премии.

Кроме развлекательной функции премия также направлена на повышение осведомленности о работе Born Free Foundation, благотворительной организации, которая занимается сохранением животных и защитой их прав.