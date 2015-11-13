В Мексике запустили масштабную кампанию по защите редких бабочек-махаонов

Как передает русская служба ВВС, популяция бабочек-махаонов за последние годы сократилась почти на 90% из-за применения пестицидов в США и незаконной вырубки лесов в Мексике.

Программа по защите бабочек, которую совместно разрабатывают Мексика, США и Канада, предусматривает обустройство заповедников, сокращение вырубки лесов и использования пестицидов.

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По оценкам мексиканских властей, эти меры помогут уже по итогам этого года в четыре раза увеличить число бабочек, прилетающих в Мексику на зимовку.

Черно-оранжевая бабочка Данаида монарх - одна из самых известных бабочек Северной Америки.

Каждый год они мигрируют на большие расстояния. Начиная с августа и до первых заморозков, они перемещаются с севера на юг и зимуют в заповедниках Мексики.

Ранее УНИАН сообщал, что в США создадут уникальное шоссе для бабочек-монархов, популяция которых сократилась на 90%.