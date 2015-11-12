В Китае отмечают рекордное количество появившихся на свет панд

Китайский заповедник панд Чэнду в провинции Сычуань отмечает рекордное количество появившихся на свет панд, пишут Метеовести.

Практически одновременно здесь появилось 6 пар близнецов, а еще 6 детенышей родились чуть ранее в этом году.

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План восстановления популяции этого редкого вида животных оказался перевыполненным, а двух панд назначили специальными послами Программы развития ООН. Теперь пользователи сети выбирают имена для первых послов из мира животных.