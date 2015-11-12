Ученые рассказали, каким бы был мир без насекомых

Ученые предлагают представить, что произойдет с миром, в котором насекомых не будет вообще, пишет "Моя планета" со ссылкой на Live Science.

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"Вместо слабых мира этого и сильных - лишь согласное гуденье насекомых", - писал классик. А что если наоборот - гудение насекомых смолкнет навсегда? "Если насекомые исчезнут, мир рухнет - двух вариантов здесь быть не может", - говорит Гогги Давидовитц, профессор в отделах энтомологии и экологии и эволюционной биологии в Университете Аризоны.

Если насекомые исчезнут, вас не будут тревожить назойливые комары, а вашу собаку - блохи. Гораздо более существенно то, что прекратится распространение таких заболеваний, как малярия и лихорадка денге, которые заражают миллионы и убивают сотни тысяч людей в год.

Фермерам больше не придется использовать инсектициды - 300 млн кг химических веществ, ежегодно используемых только в США, - для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей.

Тем не менее эти выгоды для человечества, в общем, будут бессмысленными, потому что большинство из нас столкнется с угрозой голодной смерти. "Минусы перевешивают плюсы", - говорит Гогги Давидовитц.

Примерно 80% всех растений в мире являются покрытосеменными, или цветковыми. Для воспроизводства этих растений нужно перенести пыльцу с пыльника тычинки на рыльце пестика. Изредка этот трюк проделывают вода, ветер, птицы или летучие мыши. Но подавляющее большинство работ по опылению выполняются насекомыми, в том числе пчелами, жуками, мухами и бабочками. "Без опылителей большинство растений на планете исчезнет" - говорит Гогги Давидовитц.

В зависимости от страны рацион человека от 50% до 90% состоит из продуктов, получаемых от цветковых растений. К покрытосеменным относятся основные зерновые культуры, такие как рис и пшеница, а также овощи и фрукты. Кроме того, цветковые растения косвенно составляют рацион животных, которые мы едим (коров, кур), и даже большинства пресноводных рыб. Таким образом произойдет эффект домино. Вслед за исчезновением насекомых исчезнут и опыляемые ими растения, а вслед за ними вымрут и животные, которые кормятся растениями.

Апокалиптическую картину дополнит тот факт, что все мертвые растения и туши животных - и человеческие тела - будут разлагаться гораздо медленнее, чем в мире с насекомыми. Дело в том, что насекомые, наряду с бактериями и грибами, служат основными редуцентами органических материалов, от опавших листьев до трупов. Без насекомых мир был бы переполнен мертвечиной.

Еще один поэтический штрих: мир не сможет производить такие важные для человека и его истории вещи, как мед и шелк, так как и то и другое является продуктом жизнедеятельности насекомых.

Но самое грустное, что все вышеперечисленное - не просто абстрактные размышления. Процесс вымирания насекомых уже начался, говорит Гогги Давидовитц. По ним очень сильно бьют разрушение их естественной среды обитания в результате человеческой деятельности, воздействие пестицидов и изменение климата. Последний фактор, в частности, привел к тому, что нарушилась синхронизация расцветания растений и пробуждения насекомых, из-за чего цветы иногда остаются неопыленными.