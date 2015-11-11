Летавший с Путиным стерх нашел себе пару

Об этом сообщила заведующая питомником редких видов журавлей заповедника Татьяна Кашенцева, передает ТАСС.

Осенью сотрудники заповедника поселили птицу с самцом по кличке Гранат и создали все условия для размножения.

Трехлетняя самка - участница "Полета надежды" в 2012 году, когда Владимир Путин, управляя дельтапланом, возглавил стаю редкого вида журавлей - стерхов, выращенных в Окском заповеднике, чтобы направить их на зимовку.

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Гранат появился на свет в 2002 году, от него уже было получено потомство. "Еще время есть. Объединение стерхов - дело долгое и непростое. Успех зависит от множества факторов - надо поместить их в вольер, чтобы не было доминирующих стерхов рядом, надо чтобы не было травм, болезней и еще много чего", - рассказала Кашенцева.

Лена - второй летавший с президентом стерх, от которого ждут потомство. В начале 2014 года из Окского заповедника в Ивановский зоопарк, где проживал участник "Полета надежды" по кличке Пара, была перевезена самка Васюган.