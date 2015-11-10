BBC: Аквапарк SeaWorld сворачивает программу косаток (видео)

Известный на весь мир аквапарк SeaWorld заявил, что постепенно свернет свою программу показательных выступлений касаток в результате многолетней кампании активистов за права диких животных.

Об этом сообщает BBC Украина.

Читайте такжеСамый маленький и редкий вид морских дельфинов может исчезнуть через 15 лет

В США все 11 аквапарков этой сети страдают от падения посещаемости.

Компания заявила, что, начиная с парка SeaWorld в Калифорнии, с 2017 года заменит все свои представления с участием касаток чем-то более приближенным к природным условиям.