BBC: Аквапарк SeaWorld сворачивает программу косаток (видео)
16:15, 10 ноября 2015Спасение видов
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В США все 11 аквапарков этой сети страдают от падения посещаемости.
REUTERS
Известный на весь мир аквапарк SeaWorld заявил, что постепенно свернет свою программу показательных выступлений касаток в результате многолетней кампании активистов за права диких животных.
Об этом сообщает BBC Украина.
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В США все 11 аквапарков этой сети страдают от падения посещаемости.
Компания заявила, что, начиная с парка SeaWorld в Калифорнии, с 2017 года заменит все свои представления с участием касаток чем-то более приближенным к природным условиям.
Видео BBC Украина
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