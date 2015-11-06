Камчатские экологи пытаются спасти краснокнижных тюленей

Мероприятие пройдут по инициативе организации «ЭкоКамча» 8 и 9 ноября.

Общественники смогли добиться разрешения на пикеты в районе улиц Моховая и Читинская у сотрудников администрации городского округа, сообщает vostok.today.

Эти места бастующими выбраны не спонтанно. Рядом работают ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» и главный виновник пикета — ООО «Рыболовецкая фирма «Алаид».

Компания ведет выгрузку угля при нарушении санитарных норм. Из-за этого страдают жители улиц Читинская и Якутская, а также краснокнижные сивучи. Редкие животные облюбовали Петропавловск-Камчатский довольно давно. Но угольная пыль от работы рыболовецких фирм вызывает у животных заболевания.

При этом ООО «Алаид» уже штрафовали на 500 тысяч рублей из-за загрязнения каменноугольной пылью неприспособленного для работы с подобным грузом причала. Более того, сотрудники компании не проводили никаких действий по подавлению каменноугольной пыли. Это еще сильнее усугубило ситуацию с экологией в районе лежбища тюленей, не говоря уже о здоровье людей.

Но несмотря на штрафы и неоднократные предупреждения, компания по-прежнему продолжает выгружать уголь, не придерживаясь необходимых санитарных норм.