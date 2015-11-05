В Гондурасе 10 тысячам крокодилов угрожает голодная смерть

Животные, обитающие на ферме в районе города Сан-Мануэль, принадлежат семье мультимиллионера Хайме Розенталя — бывшего вице-президента страны. Активы в США, принадлежавшие политику и его родственникам — сыну Яни и племяннику Янкелю, были арестованы 7 октября этого года по решению Минфина США после того, как Розенталей заподозрили в отмывании денег и торговле наркотиками. На следующий день Янкель Розенталь был арестован в Майами, передает Lenta.ru.

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Из-за ареста счетов мультимиллионеры не могут содержать ферму, а это обходится в миллион долларов в год. По словам работников хозяйства, 40 рептилий уже умерли от голода.

Пока крокодиловая ферма функционирует за счет дотаций государства и частных пожертвований: так, Институт лесной охраны Гондураса пожертвовал на пропитание крокодилов около 3 тысяч фунтов (более 1360 килограммов) мяса птицы, а одно из агрохозяйств предоставило несколько тысяч фунтов говяжьих потрохов. Этих продуктов рептилиям хватит на два-три дня.