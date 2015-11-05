На Житомирщине спасли лебедей, которые замерзали на льду

Жительница Житомирщины спасла трех лебедей, которые замерзали на льду.

Как сообщили УНИАН в пре-службе управления государственной экологической инспекции в Житомирской области, на Житомирщине в селе Водотыи Брусиловского района местные жители в пруду обнаружили трех молодых лебедей, которые не смогли улететь к месту зимования, так как лед внезапно сковал водоем и птицы примерзли.

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На пруду, где находились обессиленные лебеди, им угрожала опасность: хищные звери, холод, голод и браконьеры. Жительница села пожалела птиц и забрала их домой, где они несколько дней проживали и питались вместе с домашней птицей. Крестьянка отогрела и накормила птиц, а затем сообщила о них сельского голову, который в свою очередь обратился за помощью к государственной экологической инспекции в Житомирской области.

На этой неделе работники областной госэкоинспекции перевезли лебедей в Житомирский национальный агроэкологический университет, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь.

Лебеди теперь получили постоянное место жительства: они займут свою нишу в экосистемеботанического сада университета, где есть соответствующая водоем и условия, близкие к естественным.