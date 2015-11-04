Суповые черепахи на грани исчезновения: нагревание океанской воды делает их однополыми

Находящиеся под угрозой вымирания суповые черепахи (Chelonia mydas) могут окончательно исчезнуть из-за того, что нагревание океанской воды делает их однополыми. В результате самцов черепах почти не остается, и темпы воспроизводства редких животных катастрофически падают.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал PLOS ONE.

К подобному выводу ученые пришли, изучая популяцию черепах, обитающую в заливе Сан-Диего у берегов Калифорнии. Исследователи выяснили, что чем выше температура в ходе инкубационного периода, тем вероятней, что родится черепаха женского пола. При этом определить пол черепах «на глаз» в течение 10-15 лет, пока животное не станет половозрелым, не представляется возможным.

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Ученым пришлось отлавливать черепах и брать у них образцы крови. Из 69 черепах лишь 15 оказались мужского пола. Дальнейшее повышение температуры воздуха и океана приведет к тому, что даже наличие самцов не остановит рождение черепах женского пола, отмечают исследователи. Это в свою очередь приведет к полному исчезновению вида. Малое число самцов угрожает и генетическому разнообразию потенциального потомства.

Суповые (зеленые) черепахи обитают в теплых водах Атлантического и Тихого океанов, иногда встречаются и в Индийском океане. Это самая крупная морская черепаха: длина ее панциря достигает полутора метров. В среднем они весят порядка 200 килограммов, но встречаются и особи весом до 400 килограммов. Из-за того, что люди активно убивали черепах ради мяса и яиц, численность животных сильно сократилась, и охотиться на них запрещено.