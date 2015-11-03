На побережье Франции выбросилась семья из десяти китов

Во время утренней прогулки по берегу моря в районе города Кале женщина увидела выбросившихся на берег китов, передает gismeteo.kz. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что 6 из 10 животных уже погибли.

Читайте такжеУ берегов Австралии заметили крайне редкого белого кита (фото, видео)

Чтобы спасти оставшихся в живых китов, люди начали поливать их из шланга морской водой и с помощью экскаватора пытались аккуратно доставить животных обратно в воду.

Спустя пару часов двух китов удалось вернуть в море, еще через час были спасены два оставшихся животных. Для местных спасателей такая операция по спасению китов стала первой в их практике.

Специалисты предположили, что эти киты принадлежали к одной семье и выбросились на берег вслед за умирающим самцом - главой семьи.

Четверо спасенных китов уплыли обратно в море, а шестеро погибших были переданы университету бельгийского города Льеж для проведения исследований.