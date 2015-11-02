Популяция гибрида койота и волка достигла миллионов особей

Это новое животное появилось в восточной части Северной Америки в течение последнего столетия в результате естественного скрещивания койотов и волков, сообщает "Моя планета". Койоты вынуждены были мигрировать в этот регион в поисках пропитания из-за изменения природного ландшафта под воздействием человеческой деятельности.

Гибрид весит 25 кг, что вдвое больше койота; у него большие челюсти и хорошо развитые мышцы, что дает ему возможность охотиться на оленей. Койволк одинаково хорошо охотится в лесу и на открытой местности. У койволка 25% ДНК - от волка. Согласно исследованию Хавьера Монсона из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Бруке койволк является доминирующим видом.

Кроме того, около десятой доли генов досталось койволку от собак. Это значит, что животное лучше ладит с людьми, все чаще его можно заметить в городской среде. Особенно удивительно то, как быстро растет популяция койволка. Доктор Роланд Кейс из Университета Северной Каролины сказал, что она исчисляется миллионами особей.

Создание, которое также называют восточным койотом, может успешно существовать в самых разных условиях. И оно расширяет территорию своего присутствия. Койволки такие умные, что даже смотрят по сторонам, перед тем как перейти дорогу. Доктор Кейс говорит, что это удивительная современная эволюция, которая происходит прямо у нас перед глазами.

Некоторые исследователи спорят с тем, что койволки отличаются от сородичей настолько, чтобы считаться отдельным видом, но другие утверждают, что морфологических и генетических отличий достаточно, чтобы отделять койволков от всех остальных.

При этом представители одних видов, как правило, не размножаются с другими, койволк же продолжает спариваться с волками и собаками.

Койволк - не единственный межвидовой гибрид, существующий в природе. При этом не всегда с первого взгляда можно определить, чьим потомком является зверь.