В Аргентине ящерица после травмы отрастила 6 новых хвостов (фото)

В некоторых случаях автотомии (отбрасывании животным своих органов) хвост у ящерицы ломается, но не до конца отделяется от туловища. В результате новый хвост получает 2-3 кончика. Однако случаи гексафуркации (вырастания шести хвостов) пока были неизвестны науке, передает Lenta.ru со ссылкой на издание New Scientist.

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Раненую молодую особь черно-белого тегу герпетологу Николасу Пелегрину из Национального университета Кордовы принесли офицеры экологической полиции. Рана животному была нанесена острым предметом. Силы удара было недостаточно, чтобы отделить хвост, но ее хватило, чтобы стимулировать несколько точек на позвонках тегу, отвечающих за процессы регенерации.

Очевидно, что особенности хвоста помогли ящерице выжить после опасного инцидента, однако пользы от нескольких хвостов не так уж и много. Они затрудняют движения животного, коммуникацию с другими особями и половую жизнь, отмечает Николас Пелегрин.

Ящерицы известны в мире животных способностью к автотомии - отламыванию своего хвоста для спасения от врагов или после ранения. Утраченная часть тела замещается точно такой же (репаративная регенерация).