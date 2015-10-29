В ближайшие два десятилетия популяция львов может сократиться на 50% - экологи

Об этом свидетельствует статистика экологов, согласно которой в следующие два десятилетия популяция "царя зверей" может сократиться на 50%, передает ТСН.

А это, в свою очередь, повлияет и на ландшафт экосистемы Африки.

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Среди основных причин, которые приводят к вымиранию этих диких животных, ученые называют сокращение добычи для питания, незаконную торговлю мясом диких животных, несовместимость жизни рядом с человеком и потерю среды обитания.

Ранее Международный союз охраны природы включил популяцию львов в Западной Африке в список видов, которые находятся на грани исчезновения. Также в список уязвимых видов попала африканская золотая кошка, а новозеландский морской лев переведен из класса уязвимых в класс вымирающих.

В целом, по подсчетам МСОП, под угрозой исчезновения, на сегодня находятся 22784 вида флора и фауны. 85% из них страдают из-за сокращения среды обитания или ее ухудшения.