Союз охраны природы: африканские грифы на грани вымирания

Об этом предупреждает Международный союз охраны природы, передает Русская служба Би-Би-Си.

В его ежегодном издании "Красной книги" говорится, что шесть из 11 видов стервятников, обитающих на континенте, находятся на грани вымирания.

В числе причин резкого снижения численности стервятников защитники животных называют отравления и использование знахарями некоторых органов этих птиц.

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По словам экологов, уменьшение популяции падальщиков, которые поедая трупы, препятствуют распространению эпидемий, может иметь серьёзные последствия для человека.

В обновлённое издание "Красной книги" включены также тупики и горлинки - эти виды птиц классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения.