Заблудившихся в Сибири розовых фламинго будут спасать охотоведы

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, передает ТАСС.

"На поиски розовых фламинго выдвинулся отряд государственных инспекторов Крапивинского района и областного оперативного отряда, чтобы убедиться, что с краснокнижными пернатыми все благополучно", - говорится в сообщении.

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В настоящее время госинспекторы обследуют участок реки Томь и прибрежную полосу у поселка Березовка Крапивинского района, где были обнаружены птицы. Всего будет проверено 25-30 км территории в направлении села Банново.

Ранее УНИАН сообщал, что группа фламинго по ошибке по дороге из Казахстана прилетела в Сибирь, из-за холодов ей грозит гибель.

"Да, действительно, птицы - это фламинго. В нашем регионе они не обитают, скорее всего, эти птицы сбились с курса. Ближайшие к нам места гнездования находятся в Казахстане, фламинго должны были полететь на зимовку в тропические районы", - пояснил завкафедрой зоологии и экологии Кемеровского госуниверситета, профессор Николай Скалон.