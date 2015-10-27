В США появился мост с 10 тысячами пауков (видео)

Один из мостов в городе Колумбус, штат Огайо, на радость любителей кануна Дня всех святых стал местом обитания тысяч пауков разных видов.

Местное издание The Columbus Dispatch подготовило специальный репортаж об этом необычном месте, пишет Naked science.

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Как отмечается в видео, пауки часто обосновываются на мостах, но в таком невероятном количестве они встречаются впервые (по приблизительным оценкам, их там около 10 тысяч). Среди основных причин, из-за которых паукообразные оккупировали это сооружение, специалисты называют его удачное расположение. Мост находится над водоемом по соседству с городским парком. Ночные огни моста заманивают к себе много разных насекомых, которые в этих краях не редкость. Паукам остается ждать, пока жертвы угодят в их ловушки. Судя по тому, что количество пауков со временем не уменьшается, а лишь увеличивается, их ежедневный улов более чем удовлетворительный.

Арахнологи уверяют, что людям здесь бояться нечего. Основная добыча этих мелких хищников – еще более мелкие насекомые.