На Алтае местный житель спас отбившегося от стаи розового фламинго

Об этом со ссылкой на краевое управление природных ресурсов и экологии сообщает FlashSiberia.

"Житель села спас погибающую на озере молодую птицу, которая, видимо, отбилась от стаи. В настоящее время мужчина передал птицу специалистам барнаульского зоопарка", - сообщили в управлении.

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Российские специалисты управления отмечают, что случаи обнаружения фламинго осенью на сибирских озерах достаточно частые. И люди всегда пытаются спасть этих больших птиц, занесенных в "Красную книгу".

Как сообщал УНИАН, группа фламинго по ошибке прилетела в Сибирь, из-за холодов ей грозит гибель.