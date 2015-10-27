На Алтае местный житель спас отбившегося от стаи розового фламинго
14:15, 27 октября 2015Спасение видов
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Молодого розового фламинго, найденного на озере у села Новичиха (Алтайский край, Россия), будут выхаживать сотрудники барнаульского зоопарка.
REUTERS
Об этом со ссылкой на краевое управление природных ресурсов и экологии сообщает FlashSiberia.
"Житель села спас погибающую на озере молодую птицу, которая, видимо, отбилась от стаи. В настоящее время мужчина передал птицу специалистам барнаульского зоопарка", - сообщили в управлении.
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Российские специалисты управления отмечают, что случаи обнаружения фламинго осенью на сибирских озерах достаточно частые. И люди всегда пытаются спасть этих больших птиц, занесенных в "Красную книгу".
Как сообщал УНИАН, группа фламинго по ошибке прилетела в Сибирь, из-за холодов ей грозит гибель.
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