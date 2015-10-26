Группа фламинго по ошибке прилетела в Сибирь, из-за холодов ей грозит гибель (видео)

Птицы, вероятно, заблудились по дороге из Казахстана, и теперь им грозит гибель, передает ТАСС.

Видеозапись с фламинго была снята жителем региона в воскресенье и выложена в соцсеть.

"Да, действительно, птицы на видео - это фламинго. В нашем регионе они не обитают, скорее всего, эти птицы сбились с курса. Ближайшие к нам места гнездования находятся в Казахстане, фламинго должны были полететь на зимовку в тропические районы", - пояснил завкафедрой зоологии и экологии Кемеровского госуниверситета, профессор Николай Скалон.

Читайте такжеКрымские цапли после аннексии переселились на материк - эколог

Стоит отметить, что фламинго периодически попадают по ошибке в Кемеровскую область, первый такой случай зафиксирован в 1907 году. Тогда птицы отмечались как на севере, так и на юге области - от Мариинского до Таштагольского районов.

"Сбиться с курса фламинго, в первую очередь молодые птицы, могут во время перемены погоды - во время начала осенних ураганов. Бывают, что и пеликаны к нам залетают, но чаще всего фламинго", - сказал Скалон и отметил, что помочь выжить птицам сейчас может только человек.

В свою очередь пресс-секретарь Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова сообщила, что в воскресенье средняя дневная температура в области составляла около нуля, ночью - до минус трех, при этом в том Крапивинском районе, где были замечены фламинго, выпало больше всего снега - до 11 сантиметров.