Во Флориде за выходные уничтожили более 300 медведей

Всего было выдано 4 тыс. разрешений для охотников, желавших принять участие в отстреле животных. Среди них был 16-летний подросток, который сказал, что исполнил свою мечту, убив медведя весом в 80 кг, передает Lenta.ru со ссылкой на сообщает BBC News.

Читайте такжеБелые медведи бьют рекорды заплывов под воду

По данным властей штата, за 40 лет число медведей во Флориде выросло с нескольких сотен до 3,5 тыс. «С точки зрения биологической перспективы, эти цифры не должны беспокоить, у нас в штате большая популяция медведей», - заявил представитель Комиссии Флориды по вопросам рыбной ловли и охоты Томас Изон. Он выразил уверенность, что увеличившееся число диких животных опасно для людей.

Противники отстрела заявили, что властям стоило бы заняться проблемой распределения мусора, из-за которого медведи появляются вблизи населенных пунктов. Как правило, на помойках медведям легко удается находить съедобные отходы.

Издание уточняет, что за последние 2 года по крайней мере четверо жителей Флориды были ранены в результате медвежьих атак. Ранее в октябре медведь напал на мужчину недалеко от города Истпойнт, нанеся ему многочисленные травмы.