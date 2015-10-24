BBC: Повышение температур угрожает снежным барсам - экологи

Об этом сообщает BBC Украина.

Если срочно не принять меры, более трети ареала обитания этих животных может исчезнуть, и они будут вынуждены идти на более тесный контакт с людьми. Это сделает их более уязвимыми из-за браконьерства, отмечают экологи.

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Популяция снежных барсов уже уменьшилась на 20% в течение последних 16-ти лет.

По словам представителя WWF, чтобы сломать эту тенденцию, следует приложить беспрецедентные усилия.