BBC: Повышение температур угрожает снежным барсам - экологи
01:48, 24 октября 2015Спасение видов
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Природоохранная группа Всемирный фонд дикой природы (WWF) предостерегла, что повышение температуры и таяние льда в горах Азии угрожает снежным барсам и может привести к их вымиранию.
REUTERS
Об этом сообщает BBC Украина.
Если срочно не принять меры, более трети ареала обитания этих животных может исчезнуть, и они будут вынуждены идти на более тесный контакт с людьми. Это сделает их более уязвимыми из-за браконьерства, отмечают экологи.
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Популяция снежных барсов уже уменьшилась на 20% в течение последних 16-ти лет.
По словам представителя WWF, чтобы сломать эту тенденцию, следует приложить беспрецедентные усилия.
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