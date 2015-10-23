Ученым впервые удалось получить снимки редчайшего кита

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, передает РИА Новости.

"За последние годы многие люди заявляли, что им удавалось увидеть полосатиков Омуры, но ни одно из этих открытий так и не было подтверждено. Они живут в очень далеких от суши уголках моря и их сложно заметить из-за их небольших размеров – около 10-11 метров, и к тому же, они не пускают фонтаны", — заявил Сальваторе Серчио из Океанографического института Вудс-Хол (США).

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Серчио и его коллеги смогли впервые увидеть этих китов и изучить то, как они живут, в ходе одной из океанографических экспедиций, которые ученые каждый год проводили в окрестностях восточного берега Мадагаскара.

В первый раз они увидели полосатика Омуры еще в 2011 году, однако изначально ученые посчитали его молодой особью полосатика Брайда – близкого родича Balaenoptera omurai – и не обратили на него должного внимания.

В 2013 году, когда ученые увеличили число наблюдений и начали детально рассматривать каждого кита, они с удивлением обнаружили, что "полосатики Брайда", которых они иногда видели, на самом деле были полосатиками Омуры. Редчайших китов Индийского океана, по словам Серчио, выдала их необычная ассиметричная раскраска морды.

Последующие два года океанологи провели, фотографируя Balaenoptera omurai, собирая образцы его тканей и наблюдая за поведением отдельных особей и групп этих полосатиков. В общей сложности им удалось проследить за перемещениями 44 семейств китов, и получить пробы ДНК и кожи.

В ноябре ученые планируют вернуться на Мадагаскар, где они планируют провести новые сессии наблюдений, в рамках которых они попытаются выяснить, какие звуки используют эти киты для общения друг с другом, а также оценят, есть ли угроза их существованию.