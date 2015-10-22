Куба приняла программу защиты акул

В особой экономической зоне Кубы встречается почти пятая часть из 500 известных видов акул, обитающих в Мировом океане, передает Би-би-си.

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В течение двух лет зоозащитники Гаваны вместе с американским Фондом защиты окружающей среды выбирали участки вод, которые станут заповедными.

Кроме того, новый документ устанавливает ограничения на отлов акул. На Кубе уже несколько лет действует запрет на ловлю акул исключительно ради их плавников, которые считаются источником ценного мяса.

Экологи всего мира бьют тревогу в связи с резким сокращением численности акул в океанах.