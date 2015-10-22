На Галапагосских островах обнаружен новый вид гигантской черепахи

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ученые совершили открытие при помощи анализа ДНК. В ходе исследования, начавшегося еще в 2002 году, выяснилось, что популяции, которые считались одним видом, на самом деле принадлежат к двум.

Открытый вид получил название Chelonoidis donfaustoi в честь Фаусто Йерены, который ухаживал за считавшимся последним представителем подвида Абингдонской слоновой черепахи Одиноким Джорджем.

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"По нашим оценкам, всего особей этого вида от 250 до 300", — цитирует агентство эквадорского ученого Уошингтона Тапию (Washington Tapia), который принимал участие в исследовании. Эти черепахи обитают на восточной части острова Санта-Крус.

С новым открытием на Галапагосском архипелаге теперь насчитывается 11 видов гигантских черепах. Всего известно 15 видов галапагосских черепах, четыре из которых вымерли.

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Ранее УНИАН сообщал, что эквадорский архипелаг Галапагос возглавил рейтинг самых живописных и интересных для туристов островов мира.