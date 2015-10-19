Орнитологи снимают фильм о краснокнижных солнечных орлах

Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, преподаватель кафедры зоологии Ульяновского педагогического госуниверситета Михаил Корепов.

"На данный момент отснято уже несколько часов видео, для полноценного фильма потребуется материал в течение еще одного сезона - с марта по ноябрь", - отметил он.

После этого орнитологи приступят к отбору кадров и отдадут их на монтаж, работа займет еще несколько месяцев. На основании наблюдений специалистов отснято более 40 видеороликов, которые будут собраны воедино. Готовый фильм планируется разместить на сайте областного краеведческого музея и предложить для местных и российских экологических телепрограмм.

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В фильм войдут разные этапы жизни солнечных орлов - от брачных песен и создания гнезда до появления птенцов. Для того, чтобы записать несколько секунд жизни птиц на пленку, орнитологам приходится проводить сутки в замаскированной палатке с отверстием для видеокамеры /выходить из укрытия можно лишь после 22:00, когда птицы засыпают/.

Птица занесена в Международный список видов, находящихся под угрозой исчезновения.