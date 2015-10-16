Британцы назвали шмеля своим любимым насекомым
Норовой шмель избран самым любимым насекомым в Великобритании.
ВВС
Он набрал более 40% голосов среди 7,5 тыс. проголосовавших, опередив семиточечную божью коровку и стрекозу вида дозорщик-император, которые заняли второе и третье места соответственно, передает Би-би-си.
Результаты объявлены в рамках недели биологии, ежегодно проводимой Королевским биологическим обществом.
Проголосовать можно было через интернет в августе и сентябре. Участники должны были выбрать насекомое из списка, составленного экологами.
Норовой шмель считается самым распространенным видом шмелей.
"Жужжащие вокруг цветов шмели в наших садах - изюминка британского лета. Мне кажется очень интересным наблюдать за тем, как они трудятся, собирая пыльцу и нектар, чтобы их колонии могли жить и процветать, и здорово знать, что так много людей со мной согласны", - рассказывает энтомолог Ребекка Несбит из биологического общества.