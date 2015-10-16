Ученые считают, что мамонтов погубили люди

Убедительные доказательства этого представили американские ученые, исследовавшие возраст отлучения животных от матери (по изотопам азота в бивнях), передает Lenta.ru.

Новый метод позволяет определить (по соотношению изотопов азота-14 и азота-15) сдвиги в диете молодых животных - и, следовательно, в каком возрасте мамонтят отлучали от материнского молока и они переходили к взрослому образу жизни (самостоятельному поиску твердой пищи). Нужную пропорцию определили по тканям слонов.

Возраст отлучения от матери является косвенным индикатором проблем, с которыми сталкивается популяция животных. По тем же современным слонам известно, что позднее отлучение отражает проблемы с поиском пищи (из-за климатических сдвигов), а раннее — угрозу со стороны охотников (это вынуждает животных быстрее взрослеть).

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15 бивней, с которыми работали ученые, принадлежали мамонтам, жившим от 40 до 10 тысяч лет назад. Оказалось, что за эти 30 тысяч лет средний возраст отлучения от материнского молока снизился с восьми до пяти лет. Таким образом, последние века своей истории мамонты постоянно находились под давлением охотников.

Ранее УНИАН сообщал, что серия резких изменений климата в последние 60 тысяч лет была главной причиной исчезновения мамонтов и других представителей мегафауны ледникового периода, о чем ученым рассказали отложения льда в Гренландии и ДНК древних животных.