Орнитолог из США убил считавшуюся вымершей усатую альциону

Исследователь убил животное с целью изучения ее анатомии и пополнения коллекции Музея естественной истории США в Нью-Йорке, передает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

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Впервые усатые альционы, являющиеся представителями рода зимородковых, были описаны исследователями в 1920-х годах. Последний раз орнитологи видели живых усатых альцион в 1953 году.

Кристофер Филарди поймал птицу в лесу на острове Гуадалканал. Вскоре выяснилось, что найденная альциона - самец. Прежде исследователи сталкивались исключительно с самками. После этого ученый сделал несколько снимков, а затем умертвил птицу, надеясь изучить ее анатомию и сделать из туши чучело.

"Эти птицы подобны привидениям. И остаются ими до того момента, пока ты не увидишь их сам. Они появляются, для того, чтобы исчезнуть вновь - на день, на неделю, на век", - сказал орнитолог.

Организация "Люди за этичное обращение с животными" осудила действия исследователя, однако Кристофер Филарди уверяет, что руководствовался исключительно научными соображениями. По его словам, убийство одной птицы не нанесет существенного урона популяции, обитающей на острове Гуадалканал. Кристофер Филарди уверен, что на острове обитает порядка тысячи представителей вида усатых альцион.