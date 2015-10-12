Считавшееся исчезнувшим растение обнаружили на Курилах
На курильском острове Кунашир обнаружили хлорант пильчатый - редкое растение, считавшееся исчезнувшим в России.
Об этом сообщили в заповеднике "Курильский", передает Би-би-си.
"Хлорант пильчатый (Chloranthus serratus), встречающийся в России только на Кунашире, считался исчезнувшим из флоры острова. Теперь он сенсационно обнаружен сотрудником заповедника", - говорится в сообщении.
Основная часть ареала этого растения находится в Китае, Корее и Японии.
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Во время исследований в 2000-х годах вид не был обнаружен на местах предыдущих сборов на Курилах, и ученые констатировали, что он исчез из состава флоры острова.
Как стало известно, растение было снова обнаружено в мае 2014 года.
"Проведенные исследования, собранный фотоматериал, позволяет говорить о том, что хлорант пильчатый не исчез из состава флоры острова Кунашир и имеет как минимум одно место произрастания в России" - рассказывают сотрудники заповедника.