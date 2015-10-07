В парках Зимбабве браконьеры отравили цианидом 14 слонов.

У шести убитых животных были отпилены бивни, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Так, в конце сентября в национальном парке Хванге были обнаружены трупы шести слонов, а 2 октября нашли еще пять убитых слонов. Кроме того, три слона были отравлены в национальном парке Матусадона. Пресс-секретарь парков Кэролайн Вашайя-Мойо (Caroline Washaya-Moyo) отметила, что во всех случаях был использован яд.

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Специалисты изучили почки и печени погибших животных. Они пришли к выводу, что браконьеры добавили цианид в апельсины, которыми накормили слонов.

«По данному делу пока задержанных нет. Расследование продолжается», — добавила Вашайя-Мойо.

В декабре 2014 года власти Зимбабве сообщили о намерении продать часть слонов из национального парка Хванге. О готовности приобрести животных заявили покупатели из Китая, Франции и ОАЭ. Вырученные деньги планировалось направить на борьбу с браконьерством в национальном парке, где в том же году от рук преступников погибло 139 африканских слонов, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2013-м браконьеры в национальном парке Хванге отравили цианидом 300 слонов, отмечает Associated Press. При этом власти Зимбабве данную цифру опровергают, они настаивают, что погибло всего несколько десятков животных.