Почти треть видов кактусов находятся на грани вымирания - ученые

«Мы удивились, обнаружив, что столь высокая доля видов кактусов находится под разнообразными угрозами», — заявила руководитель исследовательской группы Барбара Готч (Barbara Goettsch).

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Ученые пришли к выводу, что на грани вымирания находится 31 процент из 1478 существующих видов кактусов. Причем исчезают эти растения с поверхности планеты с гораздо большей скоростью, чем млекопитающие и птицы, передает Lenta.ru.

Основные опасности для колючек — антропогенны. Среди них, например, пиратская торговля срезанными природными растениями или развитие животноводческих ферм в засушливых местностях, где растут кактусы.

Кактусы размером от сантиметра до 19 метров ценятся коллекционерами: растения разноокрашены и цветут непредсказуемо. Специальный международный договор запрещает покупку и продажу редких видов кактусов.

Выводы очень тревожные, считает Ингер Андерсен, генеральный директор Международного союза охраны природы. Ученый курирует ведение так называемого Красного списка угрожаемых видов. В этот перечень попало большинство кактусов, растущих в Северной и Южной Америке, Чили, Уругвае, Мексике и Соединенных Штатах.