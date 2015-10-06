Новый вид крысы с пятачком вместо носа открыт в Индонезии

Группа биологов из Австралии, Индонезии и США обнаружила пять особей этого вида в январе во время экспедиции на остров Сулавеси, передает Би-би-си. Они говорят, что свиноносая крыса обладает ярко выраженными уникальными чертами, которые отличают вид от других крыс.

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"До сих пор записей о таком виде не существовало. Пока что ничего не известно об этих крысах и о том, насколько они распространены в лесах [Сулавеси]", - рассказал Кевин Роу, куратор отдела млекопитающих австралийского научного музея Виктория.

"Мы были в экспедиции с целью изучения отдаленных горных районов, чтобы понять роль Азии и Австралии в общем процессе эволюции", - говорит Кевин Роу.