В Забайкалье разрешили отстрел волков и лисиц из-за угрозы бешенства

Данное решение приняли из-за угрозы распространения вируса бешенства, передает ТАСС.

"Срок проведения мероприятий: с 6 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года. Добытые туши волков, лисиц должны сдаваться на исследование в ветеринарную лабораторию", - добавили в Госохотслужбе.

Отмечается, что отстрел животных будет проходить в охотничьих угодьях Акшинского района Забайкальского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

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По данным Госохотслужбы, разрешены все орудия, допустимые правилами охоты, за исключением петель. Ограничений по количеству нет.

В Забайкалье, где бешенство не фиксировали с 1998 года, с прошлого лета зарегистрирован десяток случаев заболевания.

Первый с начала 2015 года случай заболевания бешенством выявили в начале февраля при обследовании лисы, убитой в Шилкинском районе Забайкалья. После этого Госохотслужба также разрешила отстрел и отлов лисиц и енотовидных собак.