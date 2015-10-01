Лесорубы помогают дальневосточным филинам выживать - ученые

Биологи показали, что российские лесозаготовительные компании на Дальнем Востоке активно участвуют в защите вымирающих рыбных филинов от исчезновения, сохраняя те уголки леса, где гнездятся эти птицы, говорится в статье, опубликованной в журнале Bird Conservation International, передает РИА Новости.

"Для нас крайне важно, что лесозаготовительные компании столь серьезно относятся к защите ареалов обитания рыбных филинов. Как экологи, мы всегда пытаемся найти баланс между интересами экономического развития и защитой вымирающих видов, таких как наши филины. В данном случае, выигрывают и то, и другое", - заявил Сергей Сурмач из Биолого-почвенного института ДВО РАН во Владивостоке.

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Сурмач и его коллега Джонатан Слот (Jonathan Slaght) из университета Миннесоты (США) пришли к такому выводу, проанализировав то, как менялись ареалы обитания редких дальневосточных рыбных филинов (Bubo blakistoni) в последние годы.

Эти птицы, обитающие не только на российском Дальнем Востоке, но и в лесах на западном побережье США, в последние годы находятся под угрозой вымирания из-за разрушения их гнездовий и охотничьих угодий – мелководий на берегах рек, происходящей благодаря массовой вырубке лесов и постройке плотин и запруд, а также браконьерству.

Сурмач и Слот проверили, достаточно ли тех мер, которые предпринимаются местными органами власти в Приморье, для защиты существующих популяций этих птиц и восстановления их численности и расширения ареалов обитания.

Изучив колонии филинов во владениях компаний при помощи маячков GPS, прикрепленных к телу птиц, и побеседовав с самим лесозаготовщиками, Сурмач и Слот выяснили, что лесорубы знают о существовании этих птиц. Они стараются не беспокоить их, не трогая леса вдоль берегов рек, где гнездятся филины, и предпринимают ряд других мер, консультируясь с экологами.