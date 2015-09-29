Новая Зеландия создает крупнейший в мире морской заповедник

Заповедник "Святилище Кермадек" площадью 620 тыс. кв км, то есть примерно размером с Францию, станет прибежищем для исчезающих видов дельфинов, черепах и китов, передает Би-би-си.

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На этой территории будут запрещены все виды рыбалки и глубоководной разведки местности.

Островная дуга Кермадек расположена в южной части Тихого океана между Новой Зеландией и государством Тонга.