Новая Зеландия создает крупнейший в мире морской заповедник
12:43, 29 сентября 2015Спасение видов
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Новая Зеландия объявила о планах по созданию одного из крупнейших в мире морских заповедников для разведения и поддержания численности ряда морских животных.
Заповедник станет прибежищем для исчезающих видов дельфинов, черепах и китов / moya-planeta.ru
Заповедник "Святилище Кермадек" площадью 620 тыс. кв км, то есть примерно размером с Францию, станет прибежищем для исчезающих видов дельфинов, черепах и китов, передает Би-би-си.
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На этой территории будут запрещены все виды рыбалки и глубоководной разведки местности.
Островная дуга Кермадек расположена в южной части Тихого океана между Новой Зеландией и государством Тонга.
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