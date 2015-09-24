В России экологам пришлось вернуть Леонардо ди Каприо $159 тысяч пожертвований

Теперь $159 тыс., которые актер перевел на сохранение заказника «Восточный» и диких лососевых рек, будут возвращены обратно в фонд.

Об этом «Газета.Ru» сообщил глава «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Актер Леонардо ди Каприо известен не только по ролям в топовых голливудских фильмах, но и благотворительной деятельностью. Его фонд Leonardo DiCaprio's Foundation уже не первый год занимается поддержкой проектов по сохранению дикой природы.

Особый интерес ди Каприо питает к российскому Дальнему Востоку — многим запомнилось, как в 2010 году актер во время визита в Россию обсуждал с Путиным вопрос охраны дальневосточных тигров.

Одним из получателей денег из фонда Леонардо ди Каприо была «Эковахта Сахалина» — в июле 2015 года актер перевел этой общественной организации $159 тыс. на сохранение сахалинского заказника «Восточный» и диких лососевых рек. Однако после того, как 18 сентября «Эковахту» признали иностранным агентом, в НКО решили вернуть деньги обратно.

«На счете «Эковахты» пока остается неизрасходованная часть благотворительного пожертвования от зарубежной некоммерческой организации «Центр дикого лосося», остаток которого в размере около $30 тыс. будет также возвращен в самом ближайшем будущем, после урегулирования технических процедур.

Благодаря этим средствам организация могла выполнять программу по защите и сохранению диких популяций тихоокеанских лососей по всему Сахалину», — сообщили экологи.

Руководство организации уверено, что у Минюста не было оснований включать ее в реестр иностранных агентов, поскольку она не занимается политической деятельностью.

Для того чтобы покинуть список НКО-иноагентов, экологи решили полностью отказаться от зарубежного финансирования и продолжить свое существование на пожертвования жителей острова. Организация также планирует добиваться снятия статуса иностранного агента через суд, а случае отказа — полностью прекратить свою деятельность.