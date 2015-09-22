Старейший в мире самец панды отметил 30-летие

Возраст животного примерно эквивалентен 100 человеческим годам, передает Lenta.ru со ссылкой на Esnc.cn.

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Сотрудники центра подарили панде напоминающую торт ледяную скульптуру, украшенную морковью. Перед обедом Пан-Пан обошел угощение, загадав желание, предположили работники зверинца. Отмечается, что подарок животному понравился.

Заместитель директора центра Вэй Ронгпин рассказал, что Пан-Пан становился отцом более 130 раз. Его детеныши составляют четверть от всех выведенных в неволе панд. Вэй Ронгпин также уточнил, что средняя продолжительность жизни панд, обитающих не в дикой природе, составляет 20 лет.

В июле 37-летие отметила старейшая в мире самка панды Цзя-Цзя, которая живет в Океаническом парке Гонконга. У нее имеются проблемы со слухом и зрением, но общее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.