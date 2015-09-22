Под Мариуполем задержали "ракового" браконьера
15:02, 22 сентября 2015Спасение видов
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На Павлопольском водохранилище в Волновахском районе сотрудники «Донецкрыбоохраны», в ходе проведения рыбоохранных мероприятий, задержали браконьера, выловившего почти 1000 штук раков.
Браконьер выловил почти тысячу раков / moreprodukt29.ru
«В период, когда действует запрет на вылов раков, 32 – летний житель Мариуполя выловил 980 шт. раков, общим весом 25 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 24 990 гривен», - сообщили 0629 в «Донецкрыбоохране».
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Здесь также отменили, что браконьера задержали возле села Чермалык.
По данному факту составлен административный протокол по ч.4 ст. 85 Админкодекса Украины, материалы будут переданы в суд.
К слову, раки инспекторами «Донецкрыбоохраны» были выпущены в водохранилище.
Напомним, что запрет на вылов и реализацию раков действует с 20 августа по 30 сентября.
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