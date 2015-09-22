Под Мариуполем задержали "ракового" браконьера

«В период, когда действует запрет на вылов раков, 32 – летний житель Мариуполя выловил 980 шт. раков, общим весом 25 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 24 990 гривен», - сообщили 0629 в «Донецкрыбоохране».

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Здесь также отменили, что браконьера задержали возле села Чермалык.

По данному факту составлен административный протокол по ч.4 ст. 85 Админкодекса Украины, материалы будут переданы в суд.

К слову, раки инспекторами «Донецкрыбоохраны» были выпущены в водохранилище.

Напомним, что запрет на вылов и реализацию раков действует с 20 августа по 30 сентября.