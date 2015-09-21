В зоопарке Новой Зеландии решили не усыплять тигра-убийцу: он нужен для увеличения популяции
11:54, 21 сентября 2015Спасение видов
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Администрация городского зоопарка Гамильтона в Новой Зеландии решила не усыплять Суматранского тигра по кличке Оз, который накануне убил сотрудницу зоопарка.
Тигра не усыпят / Фото УНИАН
По словам представителя администрации, тигра не усыпят, поскольку он представляет особую значимость для программы по увеличению популяции этих животных, передает Би-би-си.
Погибшая от когтей Оза в воскресенье Саманта Кудеве, 43 лет, была матерью двоих детей. Она занимала должность заместителя начальника зоопарка, где также работал её муж.
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В администрации не разглашали подробности произошедшего в воскресенье инцидента, но уточнили, что решение не усыплять тигра принималась коллективно. Из-за инцидента зоопарк будет закрыт до четверга.
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