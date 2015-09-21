В зоопарке Новой Зеландии решили не усыплять тигра-убийцу: он нужен для увеличения популяции

11:54, 21 сентября 2015
Спасение видов
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Администрация городского зоопарка Гамильтона в Новой Зеландии решила не усыплять Суматранского тигра по кличке Оз, который накануне убил сотрудницу зоопарка.

Фото УНИАН

По словам представителя администрации, тигра не усыпят, поскольку он представляет особую значимость для программы по увеличению популяции этих животных, передает Би-би-си.

Погибшая от когтей Оза в воскресенье Саманта Кудеве, 43 лет, была матерью двоих детей. Она занимала должность заместителя начальника зоопарка, где также работал её муж.

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В администрации не разглашали подробности произошедшего в воскресенье инцидента, но уточнили, что решение не усыплять тигра принималась коллективно. Из-за инцидента зоопарк будет закрыт до четверга.

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