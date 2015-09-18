В китайском центре по разведению больших панд родились двойняшки (фото)

Событие произошло 16 сентября. Две девочки появились на свет весом 150 и 152 г. По словам смотрителей питомника, мама и детеныши чувствуют себя хорошо и здоровы, пишет "Моя планета" со ссылкой на China Daily.

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В этом году большие панды в центре поставили рекорд рождаемости. Конгретьюлэйшнз стала шестой мамой, которая произвела на свет двойняшек. В прошлый раз панда родила в Китае двойню в начале августа. А в конце августа жительница зоопарка Вашингтона по кличке Мэй Сянь также родила близнецов, но одно из медвежат позже умерло.

Большие панды являются исчезающим видом, их популяция поддерживается в Китае - в частности, в центре по разведению панд. В неволе эти медведи плодятся с большим трудом, а двойни - редкое явление для панд. В природе мать в таком случае выкармливает лишь первого медвежонка, второй обречен на смерть. В питомнике же вероятность выживания второго детеныша резко возрастает.