В китайском центре по разведению больших панд родились двойняшки (фото)

15:13, 18 сентября 2015
Спасение видов
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В китайском городе Чэнду, где находится центр по разведению больших панд, произошло радостное событие. Панда по кличке Конгретьюлэйшнз родила двойню.

China Daily.

Событие произошло 16 сентября. Две девочки появились на свет весом 150 и 152 г. По словам смотрителей питомника, мама и детеныши чувствуют себя хорошо и здоровы, пишет "Моя планета" со ссылкой на China Daily.

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В этом году большие панды в центре поставили рекорд рождаемости. Конгретьюлэйшнз стала шестой мамой, которая произвела на свет двойняшек. В прошлый раз панда родила в Китае двойню в начале августа. А в конце августа жительница зоопарка Вашингтона по кличке Мэй Сянь также родила близнецов, но одно из медвежат позже умерло.

China Daily.

Большие панды являются исчезающим видом, их популяция поддерживается в Китае - в частности, в центре по разведению панд. В неволе эти медведи плодятся с большим трудом, а двойни - редкое явление для панд. В природе мать в таком случае выкармливает лишь первого медвежонка, второй обречен на смерть. В питомнике же вероятность выживания второго детеныша резко возрастает.

China Daily.

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