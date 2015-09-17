В Австралии ученые открыли четыре новых вида пчел

Три из них относятся к группе пчел, которые питаются на цветках куста эму (Eremophila), передает Naked Science.

Отмечается, что они имеют узкую голову с длинным ротовым аппаратом, чтобы доставать нектар с зауженных у основания цветов.

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Четвертый вид принадлежит к другой группе и имеет обычную круглую голову.

Стоит подчеркнуть, что пчелы являются важными опылителями сельскохозяйственных культур и местных растений, но потеря среды обитания и пестициды вызывали серьезное снижение их численности в Европе и США. Ситуация с популяцией пчел в Австралии достоверно неизвестна, в большей степени потому, что у ученых нет данных о численности австралийских пчел и около 1/3 видов этих насекомых наукой пока не описаны.