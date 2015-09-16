Морских обитателей стало вдвое меньше за последние 45 лет

Об этом говорится в докладе, подготовленном Всемирным фондом дикой природы и Зоологическим обществом Лондона, передает Би-би-си.

В документе отмечается, что численность некоторых видов упала более чем вдвое - из-за их активного использования человеком в качестве пищи. Так, тунца и скумбрии сейчас в мировом океане на 74% меньше, чем было 45 лет назад.

Специалисты говорят, что виной сокращения популяции морских видов являются не только аппетиты человека, но и изменения климата.

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"Деятельность человека нанесла серьезный ущерб океану, поскольку вылов рыбы идет быстрее, чем она может восстановить свою численность", - утверждает глава Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини.

В докладе говорится, что морской огурец (трепанг), считающийся изысканным лакомством в Азии, почти исчез в районе Галапагосских островов - его популяция уменьшилась на 98%, - а в Красном море трепангов стало меньше за последние годы на 94%.

Климатические изменения также сыграли существенную роль в уменьшении числа морских обитателей.

В докладе говорится, что углекислый газ поглощается мировым океаном, увеличивая его кислотность, что наносит вред многим представителям животного мира.

Стоит отметить, что авторы исследования проанализировали изменения состояния популяций более чем 1200 морских видов за последние 45 лет.