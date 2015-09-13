Агрессивные пчелы-убийцы продолжают распространяться по Калифорнии - экологи

Африканизированные пчелы продолжают расширять свой ареал обитания в Калифорнии и двигаться на север, что потенциально говорит об угрозе замещения местных популяций опылителей этими опасными "насекомыми-убийцами" на всем юге США, пишут экологи в статье, опубликованной в журнале PLoS One, передает РИА Новости.

"Африканизированная" медоносная пчела была выведена 55 лет назад генетиком Уорвиком Керром (Warwick Kerr) в Бразилии путем скрещивания африканских пчел с различными европейскими подвидами этого насекомого. Новую породу отличали не только редкая выносливость и медоносность, но и необычайная агрессивность.

Читайте такжеЗа последний год в США погибли более 40% пчелиных колоний

Во время одного из экспериментов Керра и его коллег 26 пчелиных семей оказались случайно на свободе. За прошедшее время эти насекомые, чей яд особенно токсичен, распространились по всей Южной Америке, и сейчас они постепенно "наступают" на северные государства, Мексику и Соединенные Штаты. По всему миру от их укусов уже погибли несколько сотен человек.

С другой стороны, не все так плохо – по текущим представлениям ученых, данные насекомые способны захватывать по 300-500 километров территории каждый год. Учитывая то, что они продвинулись всего на 250 километров за 9 лет, есть надежда на то, что их экспансия остановится в ближайшие годы.

Причиной этого, по мнению исследователей, является то, что эти пчелы, как и их африканские прародители, крайне плохо переносят низкие температуры. Этот фактор является своеобразной палкой о двух концах – сегодня он ограничивает скорость распространения пчел по США, однако в будущем, по мере усиления глобального потепления, границы ареала их обитания могут заметно расшириться, заключают ученые.