На территории парка "Тузловские лиманы" нелегально вылавливали и перерабатывали рыбу

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, работниками областного управления противодействия преступности в сфере экономики задокументирована незаконная деятельность предприятия, осуществляющего промышленную добычу водных живых биоресурсов без наличия разрешительных документов.

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении, расположенном на песчаной косе Черного моря, вокруг которой находится Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

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В ходе проведения обыска установлено, что 1-й этаж трехэтажного каменного строения, расположенного на огражденном забором земельном участке площадью около 6 тыс. кв. м используется для приема, хранения, заморозки, копчения и переработки рыбы, а также для хранения и ремонта рыболовных сетей.

Собственник участка – Татарбунарская государственная районная администрация.

На момент визита правоохранителей в морозильных камерах были обнаружены и изъяты замороженная камбала, сельдь и 50 шт. кефали. Из подсобного помещения изъяты 165 камбальных лесковых сетей, 12 капроновых рыболовных сетей и средство ловли «Перемет». Кроме того, на земельном участке находился металлический и два пластиковых катера. По предварительной оценке, стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Решением суда на указанное имущество наложен арест. Расследование продолжается.